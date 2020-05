Minesota moviliza a toda su Guardia Nacional para acabar con los disturbios por muerte de George Floyd

Miles de personas participaron el viernes en la tercera noche consecutiva de protestas en Mineápolis (Minesota) por la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd, movilizaciones que derivaron en la quema de una estación de Policía.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció en una conferencia de prensa “la completa movilización” de la Guardia Nacional de ese estado y explicó que esta es una “acción que nunca se ha tomado en los 164 años de historia de la Guardia nacional de Minesota”.

“Lo de anoche (viernes) fue una broma de que esto era acerca de la muerte de George Floyd. Va de atacar la sociedad civil, instigar el miedo y perturbar nuestras grandes ciudades”, dijo el político demócrata.

Walz destacó que “la dinámica” ha cambiado desde el martes pasado, cuando las manifestaciones fueron pacíficas: “Hemos visto más gente de fuera de la ciudad, esto es inaceptable”.

“Para garantizar que seguimos teniendo lo que es necesario, tenemos que asegurarnos de que movilizaremos la mayor fuerza”, indicó.

Las protestas y disturbios, que empezaron en Mineápolis y se han extendido a otras partes de EE.UU., se desencadenaron luego del fallecimiento el lunes pasado de George Floyd, un hombre de raza negra que perdió la vida a manos de policías cuando era detenido en esa localidad.

En un intento de contener la situación, las autoridades declararon el viernes un toque de queda nocturno durante dos días en Mineápolis y la vecina Saint Paul, ambas conocidas como Twin Cities (ciudades gemelas), que no logró evitar nuevos altercados.

En la misma conferencia, el general John Jensen, al frente de la Guardia Nacional en Minesota, aseguró que para este mediodía habrá movilizado 2 mil 500 efectivos de esa fuerza, frente a los 1 mil 700 que se había anunciado con anterioridad que iban a desplegarse esta mañana, aunque subrayó que no son suficientes por lo que han solicitado “recursos a nivel nacional”.

En ese sentido reveló que ha pedido asistencia al Pentágono y que ha mantenido conversaciones en las últimas veinticuatro horas conversaciones con el secretario de Defensa, Mark Esper: “Estamos mirando qué recursos podemos tener, si son de inteligencia o de otro tipo”, destacó sin dar más detalles.

Jensen detalló que la Guardia Nacional de Minesota dispone de 13 mil 200 efectivos, pero que no todos se podrán desplegar porque no todos están listos por falta de entrenamiento.

Mientras, en el estado de Kentucky, el gobernador Andy Beshear informó este sábado de que ha llamado a la Guardia Nacional para “mantener la paz” en la ciudad de Louisville, donde ha habido protestas las dos últimas noches por la muerte en marzo de una mujer de raza negra Breonna Taylor, que falleció por disparos de la policía en su casa.

Beshear señaló que las manifestaciones fueron al principio pacíficas pero que se tornaron violentas el viernes, y que disponen de información de “inteligencia” de que este sábado puede haber también disturbios.

Pentágono analiza envío de policía militar

El Departamento de Defensa de EE.UU. también anunció ayer que prepara el despliegue en Mineápolis (Minesota) de unidades en activo de la policía militar para frenar los disturbios, informó este sábado el diario The New York Times.

Según el rotativo, el Pentágono ha puesto sobre aviso a unidades en servicio activo en todo el país, a petición del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha estado buscando opciones con sus asesores de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa, Mark Esper, sobre cómo abordar los altercados en decenas de ciudades.

Funcionarios citados por The New York Times indicaron que el Ejército emitió instrucciones de “preparativos para despliegue” a unidades de la policía militar en varias bases. La Guardia Nacional ya ha sido activada no solo en Minesota sino también en otras partes de EE.UU., como Kentucky, como se suele hacer cuando hay disturbios, pero el despliegue de la policía militar supondría una escalada en la respuesta de las autoridades.

El rotativo recordó que la policía militar fue empleada en 1992 durante los disturbios en Los Ángeles (California) que siguieron la absolución de cuatro agentes de policía que dieron una paliza al afroamericano Rodney King.

De producirse el despliegue en Mineápolis es posible que las primeras unidades en hacerlo serían las de Fort Bragg de Carolina del Norte y la de Fort Drum en Nueva York, indicaron las fuentes consultadas por el periódico, que, no obstante, matizaron que la orden actual de “prepararse para desplegarse” no significa que vayan a ser activadas seguro, aunque se trata de un primer paso.