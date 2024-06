Un vídeo que circula en las redes sociales muestra a dos personas corriendo hacia las enormes piedras que forman un círculo en el yacimiento prehistórico del suroeste de Inglaterra, y rociar los monolitos con polvo naranja, mientras algunas personas intentan impedírselo.

Los hechos ocurrieron delante de testigos, ciudadanos que visitaban Stonehenge y que intentaron intervenir, según muestra un vídeo difundido por el propio grupo en su página web y en las redes sociales.

“Los agentes acudieron al lugar y arrestaron a dos personas sospechosas de dañar el monumento”, informó la policía, cuando el yacimiento se prepara para recibir a miles de visitantes durante el solsticio de verano. Los dos detenidos fueron identificados como Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73. Los responsables afrontan acusaciones por el daño causado mientras la investigación continúa.

Construido en etapas entre aproximadamente los años 3000 y 2300 antes de Cristo, Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos prehistóricos más importantes del mundo debido a su tamaño, planta sofisticada y precisión arquitectónica Este monumento atrae a miles de personas cada año, principalmente para las fiestas paganas del solsticio de verano.

La organización de protección del patrimonio English Heritage sigue evaluando el impacto de la pintura en las piedras, que son parte de un conjunto Patrimonio de la Humanidad.

En un comunicado, Just Stop Oil dijo que su protesta es para reclamar que el próximo Gobierno del país se suscriba un plan internacional para eliminar los combustibles fósiles en 2030, y aseguró que la pintura desaparecerá con la lluvia.

La sustancia “pronto desaparecerá con la lluvia, pero no la necesidad urgente de una acción gubernamental eficaz para mitigar las consecuencias catastróficas de la crisis climática y ecológica“, afirmó en X la organización ecologista.

Lynch, uno de los responsables del daño al monumento se justificó durante un comunicado de prensa de la misma institución: “Es hora de que pensemos en lo que nuestra civilización dejará atrás: ¿cuál es nuestra herencia? (…) Permanecer inerte durante generación funciona bien para las piedras, pero no para la política climática”.

Desde hace dos años, el gobierno ha soportado las duras acciones de la organización climática, que ha atacado obras de arte, interrumpido en competencias deportivas y espectáculos.

Debido a ello, los gobernantes han endurecido la ley sobre el derecho a manifestarse en un intento de impedir las acciones de este grupo, fundado en febrero de 2022, que pide el final de explotación de las energías fósiles antes de 2030.

La organización también ha sido responsable de cerrar carreteras principales para interrumpir eventos de carácter cultural e incluso fueron los culpables de lanzarle una lata de sopa a la pintura de Van Gogh, la cual se encontraba protegida por un vidrio, por lo que no sufrió ningún daño.

Asimismo, entre sus actos más recientes, dañaron en mayo una ventana que sirve para proteger la Carta Magna, un texto que es considerado como parte de la fundación de la democracia moderna y se encuentra expuesta en la Biblioteca Británica de Londres.

