MrBeast realiza una oferta millonaria para poder comprar TikTok en Estados Unidos

Durante la noche del sábado 18 de enero, la red social TikTok tuvo que cerrar en el territorio de los Estados Unidos, debido a que el gobierno estadounidense la catalogó como "una plataforma peligrosa" e implementó una nueva ley en donde le exigía desvincularse de su matriz china para poder seguir operando en la nación norteamericana.

Sin embargo, la red volvió a funcionar tan solo 12 horas después de haber cerrado, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmara un decreto ejecutivo para retrasar la prohibición de la plataforma durante 75 días; con el objetivo de darle más tiempo a los dueños de TikTok para poder vender su producto estrella.

Por ahora, a la plataforma de TikTok le queda un poco más de un mes para decidir su futuro en los Estados Unidos, antes de que la prohíban definitivamente en la nación norteamericana; no obstante, aún tiene algunas opciones para sobrevivir y así poder seguir operando en el territorio estadounidense, aunque las alternativas son pocas.

La empresa china de tecnología tiene dos opciones: Vender TikTok o cerrarlo para siempre, por lo que la venta de la red parecería la opción más sensata; a pesar de eso, los dueños revelaron que no están interesados en negociar con el director ejecutivo de X, Elon Musk, aunque en las últimas horas surgió un nuevo comprador: MrBeast.

Conocido por ser una celebridad de Internet y un empresario estadounidense, MrBeast está dispuesto a comprar TikTok junto con un grupo de inversonistas americanos, según lo confirmó el abogado del youtuber durante una entrevista con el canal de televisión CNN: "Él tiene una oferta preparada y va muy en serio", agregó el letrado.

El portavoz oficial del bufete de abogados estadounidenses que representan al influencer, Paul Hastings, indicó que la oferta de MrBeast cumple con todos los parámetros impuestos por la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que la red de TikTok debe ser vendida a una empresa que no tenga su sede central en el territorio chino.

Además de MrBeast, el grupo de inversores está siendo liderado por Jesse Tinsley, el fundador de Employer, un portal de empleo que ofrece servicios de consultoría organizacional, vinculación empresarial y oficinas virtuales: "La oferta representa una solución beneficiosa para todos", agregó Jesse, quien no reveló el valor de la propuesta.

"Nuestra intención es no interrumpir las operaciones de TikTok que ya existían. Lo que queremos es garantizar la continuidad de los usuarios, de todos los 170 millones de estadounidenses que estaban presentes en la red scocial", añadió el grupo de inversores, el cual tiene la intención de gastar más de US$40 mil millones, apróximadamente.

"Nos abstendremos de compartir públicamente los detalles financieros de nuestra oferta hasta que la empresa esté en posición de revisar la propuesta”, indicó Tinsley, quien aseguró que en una hipotética compra de la red social, MrBeast sería designado como el director ejecutivo de la plataforma, lo que sería "una locura para el youtuber".

Por el momento, la propuesta de MrBeast no es la única sobre la mesa de TikTok, ya que otros grupos también han mostrado interés por adquirir la red, entre los que se encuentra The People's Bid, un consorcio que incluye a las figuras de Shark Tank: Frank McCourt y Kevin O'Leary, inversionistas con experiencia en negocios tecnológicos.

It is funny that when I say I’m buying TT I get unfathomable amount of messages from the ultra wealthy but when I fundraise it’s crickets 😭