Muere el astronauta Walter Cunningham, el último superviviente de la misión que preparó la llegada del ser humano a la Luna

Cunningham nació el 16 de marzo de 1932 en Creston, en el estado de Iowa. Se licenció con honores en Humanidades y en Física en 1960 y realizó una Maestría en Humanidades con distinción en física en 1961 en la Universidad de California, en Los Ángeles.

Se unió a la Armada en 1951 y sirvió en servicio activo con el Cuerpo de Marines de los EE. UU., retirándose con el rango de coronel, tras haber volado en 54 misiones como piloto de combate nocturno en Corea.

Tras trabajar como científico en una corporación privada, fue seleccionado como astronauta en 1963, como parte de la tercera generación de astronautas de la NASA.

Lea más: “El Mencho”: quiénes son los familiares del líder del CJNG que han sido detenidos en EE.UU. y México

“En nombre del Centro Espacial Johnson de la NASA, estamos en deuda con el servicio de Walt a nuestra nación y su dedicación al avance de la exploración espacial humana”, dijo Vanessa Wyche, directora del centro.

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.

Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing's program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7

— NASA (@NASA) January 3, 2023