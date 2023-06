Muere en EE. UU. el predicador evangelista consevador Pat Robertson

Popular predicador televisivo, fundó en 1960 el canal CBN, donde presentaba un programa diario muy conservador, “El club 700”, que, decía, tenía un audiencia media de un millón de personas.

Precandidato presidencial republicano en 1988, también fundó Coalición Cristiana, una organización conocida por su oposición al aborto y su lucha a favor de la oración en las escuelas. Esa organización se convirtió en un grupo de presión política clave en la década de 1990.

Coalición Cristiana contaba con casi 4 millones de afiliados en 1994, según el diario The New York Times, pero perdió casi la mitad en los años 2000 y su influencia se redujo mucho.

Nacido en 1930, Robertson provocaba a menudo polémica con sus comentarios extremistas.

En 2002, un año después de los atentados del 11-S, dijo que los musulmanes eran peores que los nazis, y en 2005 pidió el asesinato del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, a quien acusó de haber financiado a Osama bin Laden.

En 2003 fue reprobado por el departamento de Estado por sugerir: “Quizás deberíamos lanzar una pequeña bomba nuclear… para cambiar las cosas” en el frente diplomático.

En 2016, Robertson respaldó la candidatura presidencial de Donald Trump, ayudándolo a ganar votantes evangélicos. Pero se distanció cuando Trump negó su derrota ante el demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2020.

Además del canal CBN, construyó un imperio mediático que incluía la publicación de libros y vídeos y, según el diario The Washington Post, ganaba hasta 300 millones de dólares al año.

También fundó una universidad cristiana, la CBN University, rebautizada Regent University, en el estado de Virginia, que proporcionó muchos funcionarios a gobiernos republicanos.

La candidata a las primarias republicanas de 2024 Nikki Haley homenajeó este jueves a un hombre que “luchó por Estados Unidos y, lo que es aún más importante, por la verdad y la fe”.

Pat Robertson, a minister and broadcaster who turned Christian conservatives into a powerful constituency that helped Republicans capture Congress in 1994, died at 93.https://t.co/9ZiuAHPtGG pic.twitter.com/k9GWB61aLW

— The New York Times (@nytimes) June 8, 2023