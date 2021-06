National Geographic reconoce un nuevo océano para el mapa mundial

En la escuela a la mayoría de nosotros nos enseñaron la existencia de solo cuatro océanos, el Índico, el Pacífico, el Atlántico y el Ártico, pues ahora, las lecciones de geografía incluirán el océano Austral, denominación revelada oficialmente por la National Geographic Society en ocasión de la celebración del Día Mundial del Mar.

Desde que National Geographic comenzó a hacer mapas en 1915, no ha entrado en la disputa científica de larga data, pero ahora decidió incluirlo, por lo tanto la suma asciende a cinco océanos en el mapa mundi.

“El océano Austral ha sido reconocido por los científicos durante mucho tiempo, pero como nunca hubo un acuerdo internacional, nunca lo reconocimos oficialmente”, dice Alex Tait, geógrafo de la National Geographic Society.

Es que ahora un equipo de especialistas de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ha descubierto que el agua en esa área es lo suficientemente distinta como para justificar su propia clasificación ecológica.

“Cualquiera que haya estado allí tendrá dificultades para explicar qué tiene de fascinante, pero todos estarán de acuerdo en que los glaciares son más azules, el aire más frío, las montañas más intimidantes y los paisajes más cautivadores que en cualquier otro lugar al que puedas ir”, dice Seth Sykora-Bodie, científico marino de la NOAA y Explorador de National Geographic.

“Esta denominación que ahora se oficializa, es un asunto geográfico”, dice Tait, quien junto al comité de política de mapas de la National Geographic Society habían estado considerando el cambio durante años, observando cómo los científicos y la prensa usaban cada vez más el término océano Austral.

El cambio, agrega Tait, “se alinea con la iniciativa de la Sociedad para Conservar los Océanos del Mundo, enfocando la conciencia pública en una región en particular que necesita un foco de conservación.

“Siempre lo hemos etiquetado, pero lo hemos etiquetado de forma ligeramente diferente” a otros océanos, dice Tait. “Este cambio fue dar el último paso y decir que queremos reconocerlo por su separación ecológica”.

Por su parte, la bióloga destacada marina y exploradora de National Geographic, Sylvia Earle, elogió la actualización cartográfica.

“Si bien hay un solo océano interconectado, es loable que National Geographic haya reconocido oficialmente el cuerpo de agua que rodea la Antártida como el océano Austral“, escribió Earle en una declaración vía email.

