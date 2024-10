Náufrago sobrevive 67 días en el Pacífico con una balsa inflable, 20 litros de agua y una pequeña provisión de comida

La Fiscalía de Transporte rusa dice que ha abierto una causa penal para esclarecer el suceso, dos hermanos y el hijo de uno de ellos, de 15 años, partieron el 9 de agosto de una localidad de la región de Jabárovsk con destino a la isla de Sajalín en el océano Pacífico.

Los viajeros llevaban en su bote ropa, chalecos salvavidas, bengalas, además de una pequeña provisión de alimentos y 20 litros de agua.

Pocas horas después de comenzar la travesía, el contacto con los viajeros se perdió.

Lea más: Panamá pide reconsiderar la incorporación de Rusia como observador en el Parlacén

El operativo de búsqueda se prolongó durante varios días, pero no dio ningún resultado hasta que la embarcación fue observada el 14 de octubre por el buque Ángel, cuya tripulación fue la primera en socorrer al náufrago.

La prensa rusa explicó que el superviviente perdió 50 kilogramos en dos meses y fue trasladado con urgencia a un hospital de la región de Magadán en estado de grave.

Russian fishermen rescued a man who spent nearly 70 days adrift in the Pacific Ocean, with law enforcement authorities saying his brother and nephew died at sea.



Read more: https://t.co/0X7DDII1aj pic.twitter.com/FvdgOgv8aS