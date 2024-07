La propuesta del mandatario salvadoreño, quien hace una semanas llamó a comerciantes, importadores y mayoristas a bajar los precios de los alimentos para “sanar” la economía, será enviada a la Asamblea Legislativa (Parlamento), dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), para su aprobación.

Según las cifras oficiales, cuando Bukele llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de US$200.02 dólares y en 2024 marca los US$256.02 dólares en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de US$144.48 a US$182.62 dólares entre 2019 y 2024.

Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos 4 miembros.

El salario mínimo en El Salvador en el área de comercio y servicios es de US$365 , en el rubro maquila es de US$354.36 . Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben un sueldo entre US$243.45 y US$272.66 dólares.

La mayoría de productos de la canasta básica llegan a El Salvador de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.

Esta dependencia es del 90% para hortalizas y verduras, 60% para derivados de la leche, 32% en el caso del maíz, 25% para el fríjol y un 33% en el caso del arroz.

Hoy, enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un período de 10 años.



