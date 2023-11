Netflix: los detalles del plan del servicio de streaming de  transmitir boxeo en vivo y quiénes serían los peleadores

Esto lo haría con el fin de “evaluar el terreno” de comenzar a transmitir eventos deportivos, con la diferencia de que no supondrá riesgo ya que solo será una pelea de box.

De acuerdo al medio, el 14 de noviembre Netflix lanzará The Netflix Cup, un torneo de golf en donde participarán atletas que han salido en previos documentales de la plataforma.

“No estamos en contra de los deportes, estamos a favor de las ganancias”, dijo a los medios el co-director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos en el mes de enero, cuando se refirió a cambios que podrían haber en la plataforma.

A su vez, el medio puntualiza que, si Netflix logra efectuar el combate de boxeo con Jake Paul, podría ser beneficioso para el mismo influencer.

Esto debido a que, a principios de este año se lanzó el documental Untold: Jake Paul el Problem, acerca de los inicios del youtuber en el boxeo.

NETFLIX TO TRIAL LIVE BOXING ‼️

Netflix are set to dip their toes into the world of live boxing by broadcasting a card headlined by Jake Paul and a separate card promoted by Al Haymon's PBC 📺

Good news for boxing? 👀#Netflix | #JakePaul | #BoxingNews pic.twitter.com/1bWHGsquKT

— IFL TV (@IFLTV) November 4, 2023