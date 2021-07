Niño de 12 años dispara con un rifle y mata a un hombre que entró en su casa, en Estados Unidos

Las autoridades policiales estadounidenses no tienen planes de presentar cargos en contra del menor. (Foto Prensa Libre: Creative Commons)

Un niño de 12 años disparó a un hombre armado que irrumpió en su vivienda con intenciones de robar y que en el acto amenazó a su madre.

El suceso ocurrió el pasado 30 de junio en Luisiana, Estados Unidos. Según reportó la policía local, un hombre armado se encontró con la madre del niño afuera del lugar y la obligó a entrar a la casa para así poder robar. Inmediatamente, se dio una lucha entre ambos individuos.

Al ver esta situación, el niño de 12 años tomó un rifle de caza y le disparó al presunto asaltante. El hombre herido fue trasladado a un hospital donde poco tiempo después fue declarado muerto.

El asaltante fue identificado por las autoridades estadounidenses como Brad LeBlanc, de 32 años.

Hasta el momento, los investigadores han informado que no tienen pruebas que incriminen al menor de edad y no existen planes de presentar cargos en su contra. No obstante, el fiscal del distrito local será el encargado de establecer si el ataque armado fue justificado al momento de concluir la investigación del caso.

Asimismo, las autoridades policiacas informaron que se ha estado en constante comunicación con la madre del niño con el fin de brindarle ayuda al menor luego del tiroteo en su hogar.

“La madre comprende que va a necesitar algún tratamiento y hablar con gente que le ayude a comprender que es una persona muy normal que se encuentra en una situación anormal”, informó el alguacil de East Feliciana Parish, Jeffery Travis.