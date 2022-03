“Niños”: La palabra que advertía al ejército ruso sobre la presencia de personas inocentes en el teatro de Mariúpol que fue bombardeado

Luego de la noticia sobre el ataque al teatro, también se divulgaron imágenes satelitales en donde se ve cómo Ucrania enviaba un mensaje a Rusia.

Las imágenes satelitales fueron captadas por la compañía estadounidense Maxar Technologies el lunes 14 de marzo, días antes del ataque.

En estas se veía el teatro desde arriba, pero además en la parte delantera y trasera del edificio había un mensaje en ruso escrito en el suelo que advertía a las fuerzas militares sobre la presencia de civiles y niños dentro del recinto.

❗ IMPORTANT ❗

On the square near the destroyed #Mariupol Drama Theater, there was a huge word "CHILDREN" written in russian. Striking satellite imagery shows the inscription in front of and behind the theatre was clearly seen from above.

1,200 civilians were sheltering in it. pic.twitter.com/C0omY87dpa

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 16, 2022