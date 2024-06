Un hombre, para sorpresa de todos los presentes, ganó un premio de US$4 millones en el casino del hotel Marina Bay Sands de Singapur jugando al bacará.

Pero la felicidad de esta persona no duró mucho, ya que tan solo segundos después de su victoria cayó al suelo tras sufrir un ataque al corazón.

Este incidente fue grabado por una persona que también estaba en el casino e inmediatamente se hizo viral en redes sociales.

La grabación muestra al hombre inconsciente sobre la alfombra del casino, mientras trabajadores y miembros del equipo de seguridad intentan ayudarlo.

También se pueden escuchar los gritos desesperados de una mujer que lo estaba acompañando mientras ganaba este millonario premio jugando cartas.

Lea también: “Son monstruos”: las desgarradoras palabras de la madre de la niña de 12 años estrangulada en Houston

La angustia de la acompañante hizo que un integrante del staff del casino del hotel Marina Bay Sands le abriera la camisa al hombre y comenzara a realizar reanimación cardiopulmonar.

WINNER AT MARINA BAY SINGAPORE CASINO DIES AFTER $4 MILLION WIN



A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj