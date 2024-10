“No hay diferencia entre él y el Chapo”, dice Claudia Sheinbaum sobre Genaro García Luna

El exfuncionario, que encabezó la lucha antidrogas durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue sentenciado el miércoles por una corte de Nueva York tras ser hallado culpable de nexos con el poderoso cártel de Sinaloa que fundó Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No hay diferencia entre este personaje (García Luna) y el Chapo“, dijo Sheinbaum en su habitual conferencia de prensa matutina, al parafrasear los argumentos del juez Brian Cogan, quien acusó a García Luna de tener una “doble vida”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también se hizo eco de las afirmaciones del juez para señalar que “García Luna era parte de un sistema de delincuencia organizada y de corrupción“.

En rueda de prensa, Salazar destacó que él y Sheinbaum están “alineados” para garantizar que quienes combaten al crimen “no sean corruptos” y por ello es necesario “el intercambio auténtico de las informaciones” entre ambos países.

#EnLaMañanera | Sobre el caso Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de prisión por vínculos con el narcotráfico, Sheinbaum llama a hacer una reflexión del hecho, aunque, afirma, no es su trabajo investigar al expresidente Calderón: “lo que queremos es que no se olvide”. pic.twitter.com/NNgWGypZfI

En sus comentarios sobre la condena de García Luna, la mandataria aseguró que Felipe Calderón llegó a la presidencia gracias a un “fraude” y “para legitimarse declaró la guerra contra el narco y puso frente a esta guerra a un narcotraficante“.

La presidenta denunció además la “hipocresía” del exmandatario, quien después de conocerse la sentencia se deslindó de su poderoso excolaborador alegando que nunca tuvo “evidencia verificable” que lo involucrara con el crimen organizado.

Cuestionó, asimismo, que Calderón realmente desconociera esos nexos. Esto “nos debe llevar a un análisis profundo de lo que fue ese período, la degradación a la cual se llegó“, dijo.

Recordó, igualmente, que la fiscalía mexicana ha abierto varias investigaciones contra el llamado exzar antidrogas, y lamentó que el poder judicial autorizara descongelar cuentas millonarias de la esposa del exfuncionario, justo después de que este fuera declarado culpable en febrero de 2023.

"No puede volver a suceder en #México", dice Claudia Sheinbaum sobre el caso de Genaro García Luna.



"Hoy se sabe que no hay diferencia entre personaje y El Chapo, no puede haber hipocresía porque ahora ya se deslindan unos cuantos". pic.twitter.com/XSsM9PYvrP