“Muchas preguntas sin respuesta”, así inicia un tuit que hace referencia al atentado que sufrió el precandidato republicano y expresidente de EE. UU., Donald Trump (2017- 2021) ocurrido este sábado 13 de julio de 2024 en un mitin de Butler, Pensilvania.

Minutos después del atentado, se anunció la muerte del presunto agresor y de otra persona. Por otro lado, se informó también que Trump se encuentra bien, según información oficial.

Aunque el Servicio Secreto actúo de forma inmediata al evacuar casi instantáneamente a Trump, un testigo mencionó en una entrevista de la BBC que se logró ver con antelación al supuesto tirador en el tejado y alertaron a las fuerzas del orden.

Sin embargo, el testigo menciona que los policías no tomaron las medidas correspondientes.

Según lo narrado por el testigo, aproximadamente cinco minutos después de que Trump iniciara su discurso vieron a un hombre “gatear” por un techo cercano al lugar del mitin, por lo cual alertaron a la policía. El sospechoso se encontraba apuntando con una presunta arma, de acuerdo con lo que se menciona en dicha entrevista.

El testigo afirmó que la policía ignoró la advertencia a pesar de que hubo insistencia de parte de los testigos, mencionando que sí se veía a esta persona en el techo con una presunta arma.

According to eyewitness on BBC interview, they saw alleged shooter on roof in advance & alerted law enforcement. A lot of unanswered questions on attempt on Pres Trump.



