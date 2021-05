“No la violé, solo le pasé la lengua”: la aberrante historia de una madre que entregaba a su hija de 4 años a un anciano a cambio de dinero

Acusan a madre que entregaba a su hija de 4 años a un anciano a cambio de dinero. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Una ciudad de Córdoba, Argentina, se hizo viral recientemente debido a una aberrante historia que vincula a una mujer acusada de vender a su hija de 4 años, a cambio de dinero.

La madre de la presunta víctima intentó agredir a un anciano de 90 años, a quién señaló de abusar a la menor de edad.

A través de un video, el cual fue grabado por vecinos del sector, se conoció que la mujer entregaba a su hija a cambio de dinero y lo hacía con el mejor postor.

“En la madrugada del sábado 2 de mayo me llegó un video por WhatsApp y casi me muero cuando lo vi. Entendí la situación debido a que tuve un hecho cercano y me dolió”, dijo una vecina identificada como Carla.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, en el video se observa que la madre de la menor le reclama al anciano de 90 años. Sin embargo, vecinos critican a ambos.

“No la violé, solo le pasé la lengua”, es parte del relato del hombre de 90 años quien, según los medios internacionales, afirma que no es responsable.

“Es relato es horrible porque dice que no la violó. Es como que justifique que abusar de una niña de 4 años no es delito”, dijeron vecinos y exigieron que se investigue a la madre de la menor y al anciano, debido a que ambos abusaron de la niña.

