“No sabes la emoción que siento”: los primeros mensajes que “El Chapo” Guzmán y Kate del Castillo intercambiaron antes de su polémica reunión

La protagonista de La Reina del Sur ha hablado en reiteradas ocasiones sobre su reunión con “El Chapo”, estableciendo en cada una de ellas que “no se arrepiente” de lo sucedido y que volvería a hacer todo de la misma forma.

Sin embargo, este histórico encuentro también fue relatado por la periodista Anabel Hernández en su controversial libro Emma y las otras señoras del narco.

En esta publicación, la escritora mexicana reveló los primeros mensajes que “El Chapo” Guzmán y Kate del Castillo intercambiaron previo a su encuentro en octubre de 2015.

Joaquín Guzmán Loera mandó a su abogado a enviarle a Kate del Castillo una invitación para conocerse con el pretexto de plantearle una propuesta para grabar una película sobre su vida.

Al acceder a su propuesta, el entonces líder del Cártel de Sinaloa le compró un celular a la actriz mexicana por el cual intercambiaron mensajes por meses sin que las autoridades de México y EE.UU. se enteraran.

Los mensajes comenzaron a intercambiarse a finales de septiembre de 2015 y algunos de ellos fueron publicados en este libro que causó polémica en México.

“Qué bueno que te gustó. Me dicen los licenciados que te despediste de ellos, que estarás el viernes con tus amigos. Qué bueno, me da mucho gusto poder saludarte personalmente. Por fin se me hará. Gracias, amiga”, escribió Joaquín Guzmán para iniciar la conversación.

“Gracias a ti que voy a conocerte, y no sabes la emoción que siento…”, continuó Kate del Castillo.

“Amiga, irás a Sinaloa. Ten confianza en que todo está bien, si no, no te invitaría. Yo te cuidaré, eso tú lo verás cuando vengas, me tocará tomar tequila contigo. Como te comenté, yo no soy tomador, pero contigo tomaré por el gusto de estar conviviendo contigo. Muchas gracias por ser tan fina persona. Qué linda eres, amiga, en todos los aspectos”, comentó el jefe del Cártel de Sinaloa.

“Te confieso que me siento protegida por primera vez. Ya sabrás mi historia cuando tengamos tiempo de platicar, pero por alguna razón me siento segura y sé que saben quién soy, no como actriz o persona pública, sino como mujer…”, concluyó Kate.