“No sean idiotas como yo”: Resurge el arrepentimiento de un hombre que murió por covid-19

Thomas Macias tenía 51 años y diabetes cuando fue diagnosticado de coronavirus. (Foto Prensa Libre: CNN)

“Algunos de ustedes saben, pero la mayoría no. Me equivoqué, salí hace un par de semanas y contraje el coronavirus. El lunes me hice la prueba y se confirmó el jueves. Debido a mi estupidez, puse en peligro la debilidad de mi madre, mis hermanas y mi familia”, escribió en su perfil de Facebook Thomas Macias, de 51 años, quien se contagió de coronavirus a principios de junio último.

A principios ese mes asistió a una fiesta a sabiendas que la pandemia estaba activa y él tenía diabetes, pero las restricciones en California se habían relajado.

“Esa ha sido una experiencia muy dolorosa. Esto no es broma. Si tienen que salir, lleven una mascarilla y practiquen el distanciamiento social. No sean unos malditos idiotas como yo”, escribió Macias un día antes de morir el 21 de junio.

Incluso el Washington Post publicó su mensaje e historia a principios de julio, pero el arrepentimiento del estadounidense volvió estos días a acaparar la atención por lo fuerte que resultó ser la segunda ola de contagios de covid-19 en EE. UU. y Europa.

“Gracias a todos mis amigos que me trajeron comida y a aquellos que estuvieron pendientes de mí. Afortunadamente, con la ayuda de Dios podré sobrevivir a esto”, fueron las últimas palabras de su mensaje en Facebook.

Después de su muerte, el cuñado de Thomas, Gustavo López, dijo a la cadena CNN que antes de la fiesta en la que se contagió no había salido, pero Macias se había sentido muy aislado y era muy amigable, por lo que decidió reunirse con sus amigos.

Hasta este viernes 18 de noviembre casi 75 millones de personas se habían contagiado de coronavirus en el mundo, y más de un millón 600 mil han fallecido por la enfermedad.