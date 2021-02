“No soy un gato”: quién es el abogado que se volvió viral por tener un filtro en Zoom durante una audiencia

El abogado con cara de gato ya tiene rostro, es humano y vive en Texas, Estados Unidos y ofreció una entrevista el miércoles en Today para contar cómo ha sido su vida ahora luego de hacerse viral.

“Le puede pasar a cualquiera, pero ayer ciertamente me pasó a mí”, dijo Ponton sobre su fama viral.

Todo comenzó durante una audiencia virtual en la plataforma Zoom, en el 394 Distrito Judicial de Texas, Estados Unidos, debido al coronavirus.

Al comienzo de la audiencia, Ponton apareció con un filtro con la cara de un gato blanco parlante.

¿Puede escucharme, juez?”, le preguntó el abogado. “Lo puedo oír”, respondió el juez Roy B. Ferguson. “Creo que es un filtro”, sugirió a continuación. “Lo es, y no sé cómo eliminarlo… Tengo a mi asistente aquí y ella está tratando de quitarlo, pero…. estoy listo para seguir adelante. Estoy aquí en vivo. No soy un gato”, dijo el jurista.

Luego de unos 20 segundos la situación se arregló, pero al poco tiempo el video se hizo viral.

El video, compartido por el mismo juez Roy B. Ferguson se volvió viral rápidamente y llegó a millones de visitas y causó furor en Estados Unidos y muchos otros países.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021