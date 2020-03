“No vengan, hijos, no vengan a casa”: alcaldesa de Ecuador que impidió aterrizaje de avión español anuncia que tiene coronavirus

Tras el hecho, registrado el miércoles y que obligó a la aeronave sin pasajeros aterrizar en Quito, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil (suroeste), anunció el jueves que esta infectada con coronavirus.

“He sido contagiada de coronavirus”, expresó la funcionaria en un video divulgado en su cuenta en Twitter, agregando que seguirá al mando del núcleo comercial de Ecuador y “protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este”.

“No vengan hijos, no vengan a la casa (…) Los amo mucho, papá y yo estaremos bien”, añadió Viteri tomando aire para enviar un mensaje a su familia.

La alcaldesa admitió que dispuso el miércoles que autos bloquearan la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

“Asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con once pasajeros de Madrid”, dice Viteri en un video divulgado por el municipio en redes sociales.

En la capital española vivía una ecuatoriana que en febrero regresó a Guayaquil y se convirtió en el primer caso de Covid-19 en Ecuador. La mujer falleció.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020