Nuevo ataque en Nueva York deja dos mujeres y un niño heridos

Dos mujeres y un niño de cuatro años resultaron heridos el sábado 8 de mayo por la tarde en Times Square, Nueva York, en un tiroteo cuyas motivaciones se desconocen, informó la policía de Nueva York.

El ataque tuvo lugar poco antes de las 17:00 horas local, 3 de la tarde de Guatemala, en el cruce de 7th Avenue y 44th Street, dijo un portavoz policial a la AFP.

Las tres víctimas fueron internadas en un hospital de Manhattan y sus vidas no corrían peligro, agregó.

Aún no se han realizado detenciones y la policía dijo que “la investigación está en curso”, sin dar más detalles.

“Afortunadamente, estos transeúntes inocentes están en condición estable”, tuiteó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. “Se busca a los autores de esta violencia y la policía los llevará ante la justicia. Debe detenerse el flujo de armas ilegales que llegan a Nueva York”, agregó.

Times Square, uno de los puntos turísticos de la metrópoli antes de la pandemia, ha cambiado desde que todos los cines cerraron en marzo de 2020.

