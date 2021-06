Nuevo video muestra a la policía siendo golpeada durante disturbios en el Capitolio de EE. UU.

El pasado 6 de enero, partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos cuando se certificaba la victoria de Joe Biden, provocando el caos y acusaciones de un intento de “golpe” tras un llamado de último minuto del mandatario para revertir su derrota electoral.

En ese momento, una turba enardecida ingresó al Capitolio y forzó la interrupción de los debates poco después de que el aún vicepresidente Mike Pence anunciara que no tenía autoridad constitucional para oponerse a la certificación del triunfo de Biden.

“Nos estamos apoderando de la Cámara”, dijo un manifestante anónimo. “Este es nuestro Congreso”.

Esa irrupción provocó varias reacciones, el FBI ofreció recompensa para dar con el sospechoso de poner bombas durante toma del Capitolio, mientras que Joe Biden ordenó estudiar a fondo el extremismo en EE. UU.

Según los medios internacionales, este viernes 18 de junio se reveló un nuevo video que muestra a un partidario del expresidente Donald Trump atacando a un oficial de policía durante el incidente del pasado 6 de enero.

Las imágenes difundidas en medios internacionales y redes sociales, muestran a un hombre identificado por los fiscales como Scott Fairlamb y de acuerdo con los informes, es propietario de un gimnasio de Nueva Jersey.

El video pone en evidencia a Fairlamb y el momento en el que sigue a varios oficiales de policía, se burla de ellos y hasta empuja y golpea a otro agente.

“No tienes idea de lo que estás haciendo”, gritó Fairlamb a la policía. En otro fragmento del clip se escucha que dijo “No me toques” y posteriormente empujó a un oficial.

Según los informes, se cree que Fairlamb fue una de las primeras personas en llegar al lado del Senado del edificio durante el motín mortal del pasado 6 de enero.

En el video también se observa el momento en que el oficial agredido por Fairlamb recupera el equilibrio, intenta apartar la mano del hombre de una bofetada, cuando reacciona y parece darle un puñetazo.

NEW: The DOJ just released more videos from 1/6 after CNN and other outlets sued for their release. Prosecutors say this is NJ gym owner Scott Fairlamb (in the camo jacket) shoving a cop (at 0:28), and then punching him in the face (at 0:31). Fairlamb pleaded not guilty. pic.twitter.com/VqrLSEBjvH

— Marshall Cohen (@MarshallCohen) June 18, 2021