El músico francés Yoann Lemoine, más conocido por su nombre artístico Woodkid, denunció públicamente que el expresidente estadounidense Donald Trump utiliza su mayor éxito, el tema Run Boy Run, sin permiso en un video de su campaña para volver a la Casa Blanca.

"Una vez más, nunca he dado mi permiso para el uso de mi música en ese video de Donald Trump". Run Boy Run es un himno LGTB+ escrito por mí, un orgulloso músico LGTB+. Qué irónico", señaló el también diseñador gráfico y realizador en la red social X.

En el mismo mensaje, Woodkid pidió a su productora Universal que reaccione para evitar ese uso y para que no sea "cómplice".

Once again, I never gave permission for the use of my music on that @realDonaldTrump film.

Run Boy Run is a LGBT+ anthem wrote by me, a proud LGBT+ musician. How ironic.

Please react and don’t be complicit @UMusicFrance