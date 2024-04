O.J. Simpson, ex estrella de la NFL que protagonizó el llamado “juicio del siglo”, murió este jueves 11 de abril a los 76 años.

El polémico ex deportista perdió la vida luego de una larga batalla contra el cáncer de próstata, según informó su familia a través de un comunicado.

"Nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado por sus hijos y nietos”, aseguraron sus familiares cercanos.

En 1995, O.J. Simpson fue acusado de doble homicidio por el asesinato de Nicole Brown, su ex esposa, y Ron Goldman, un amigo cercano de ella.

Sin embargo, tras el juicio más mediático en la historia de Estados Unidos, el ex jugador de la NFL fue declarado no culpable en una acción judicial que causó indignación en millones de personas.

A pesar de haber evitado ir a prisión por estos crímenes, Simpson estuvo involucrado en un juicio civil en el que se le halló culpable de la muerte de su ex pareja y su amigo, por lo que debía pagar US$33 millones a sus familias.

Su imagen y sus finanzas, a raíz de este veredicto, estaban por los suelos, pero O.J. Simpson se las ingenió para salir de sus problemas y guardar parte de la fortuna que construyó durante sus años como deportista y actor.

