Estados Unidos se prepara para ola de calor que llegará a 45 grados

Casi 150 millones de personas se ven afectadas por la ola de calor que afecta al país desde el medio-oeste hasta la costa atlántica, señaló el NWS, que advirtió que la temperatura podría llegar a los 45°C particularmente en la costa este.

“Las temperaturas peligrosamente altas y la humedad podrían” afectar la salud “si no se toman precauciones”, advirtió, y recomendó permanecer hidratado, prestar atención a las personas más frágiles como niños, ancianos y enfermos, permanecer adentro de las casas el mayor tiempo posible y no dejar menores y animales dentro de los autos.

La ola de calor ya se cobró seis vidas, cuatro de ellas en el estado de Maryland, informó el canal WJZ, afiliado a CBS.

Canadá también emitió advertencias para el este del país.

La ciudad de Nueva York abrió 500 centros refrigerados para que personas sin hogar o aire acondicionado puedan refugiarse del inclemente calor.

Though not stream or river related (unless you're using them to cool off), here is a look at today's (Saturday) forecast high temperature & expected maximum heat index. Be safe and stay cool! pic.twitter.com/bR16Wv83Vy

— NWS MARFC (@NWSMARFC) July 20, 2019