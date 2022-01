Ómicron: La razón por las que expertos piensan que el covid-19 puede terminar con esta variante

De acuerdo con información de los especialistas compartida a través del medio The Times of Israel y replicada en distintas plataformas internacionales, la nueva variante que surgió en Sudáfrica se caracteriza por ser más infecciosa pero menos grave en cuanto a los efectos.

Ómicron también se ha distinguido por ser menos agresiva que las cepas anteriores. Esto es considerado como una buena señal por los israelíes.

Zvika Granot ha apuntado que “por lo general, los virus que son muy agresivos no son muy infecciosos y los virus que son muy infecciosos no son muy agresivos”.

Granot, quien es director del Laboratorio de Biología del desarrollo e investigación de cáncer en la Universidad Hebrea de Jerusalén explicó que el final de la pandemia “llegará cuando tengamos una variante muy infecciosa con síntomas muy leves”.

El especialista también explicó que muchas personas más se infectarán de ómicron puesto que es más contagiosa. No obstante, estas tendrán una secreción nasal y tal vez fiebre durante un par de días “y luego volverán a sus vidas normales”.

Tanto para Zvika Granot como para Amnón Lahad, un 60% de las personas que tienen la variante ómicron -al menos en Israel- no tiene síntomas y no deben pasar por las unidades de terapia intensiva. Esto no significaría un peligro para los países, argumentaron.

Agregaron que se debe prestar atención a la nueva ola “sin causar daños colaterales cerrando la economía y cerrando escuelas e interrumpiendo la vida normal”.