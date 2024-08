Esta es la segunda vez en dos años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional, una alerta que inicialmente se levantó en mayo del 2023 tras contenerse su propagación y estimarse que la situación estaba bajo control. En ese brote, los casos llegaron hasta Europa y Norteamérica.

“Hoy se reunió el comité de emergencia y me comunicó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de alcance internacional. Acepté esa recomendación“, declaró el director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS afirmó que esta vez los brotes no son consecuencia de la circulación de una misma variante del virus, sino de más de una, y que también se han observado niveles de riesgo y de contagio diferentes, mientras que hace dos años la transmisión era casi exclusivamente por vía sexual.

Lea más: Viruela del mono: Identifican una nueva forma grave que causa la muerte al 15% de las personas inmunodeprimidas con VIH avanzado

“Es una situación que debería preocuparnos a todos“, añadió durante una rueda de prensa. El jefe de la OMS es el único que puede decretar una emergencia de este tipo, con el asesoramiento de un comité de expertos.

Los 15 miembros de este comité consideraron que se cumplían los criterios para declarar una emergencia internacional de salud pública, explicó el presidente del grupo, Dimie Ogoina.

En 2022, el organismo de la ONU tomó una decisión similar cuando se produjo un brote mundial de mpox causado por una cepa conocida como clado IIb. La epidemia actual se originó en la República Democrática del Congo (RDC) y se limitada de momento a África, tiene sus propias características.

El virus, más contagioso y peligroso, es causado por el clado I y una variante aún más peligrosa, el clado Ib. Su tasa de mortalidad se estima en un 3.6 %.

Today, the Emergency Committee on #mpox met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice.@WHO is on the ground, working with the affected countries, and others at risk, through our…