Organización de supervivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki recibe el Nobel de la Paz 2024

Nihon Hidankyo fue creada en 1956, 11 años después del bombardeo realizado por Estados Unidos, para lograr un mundo libre de armas nucleares a través del testimonio de supervivientes que afirman que nunca deben volver a usarse.

El Comité Nobel noruego destaca que el relato de los hibakusha, como se conoce a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, es único y su activismo ha contribuido a generar y consolidar la oposición de esas armas a partir de sus experiencias, creando campañas educativas y advirtiendo su proliferación y uso.

“Los hibakusha nos ayudan a describir lo indescriptible, a pensar lo impensable y, de alguna manera, a comprender el dolor y el sufrimiento incomprensibles causados por las armas nucleares”, afirma el Comité Nobel.

Su labor ha contribuido también a crear el tabú nuclear, que ha permitido que en casi 80 años no se hayan vuelto a usar en una guerra este tipo de armas, después de que dos bombas atómicas estadounidenses mataran, directa o indirectamente, a casi un cuarto de millón de personas en Hiroshima y Nagasaki, Japón.

El líder del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, dice que mantener el tabú internacional contra el uso de armas nucleares es decisivo. Además, calificó de alarmantes las presiones contra el veto y recordó que las modernas bombas atómicas pueden matar a millones y destruir la civilización actual.

El Comité Nobel denuncia que las potencias nucleares han modernizado y actualizado sus arsenales, que nuevos países se están preparando para adquirir armas nucleares y que ha habido amenazas de usarlas en conflictos bélicos actuales.

Nihon Hidankyo se convierte en la organización número 31 premiada con el Nobel de la Paz en más de un siglo de historia, en el que el Comité ha reconocido varias veces la lucha antinuclear.

“Nuclear weapons and humanity cannot coexist.”



Jørgen Watne Frydnes, chair of the Norwegian Nobel Committee, was interviewed regarding the 2024 #NobelPeacePrize awarded to the Japanese organisation Nihon Hidankyo.#NobelPrize pic.twitter.com/CBglMyMnJ8