Pablo Escobar: el día en que el narcotraficante le regaló a su hijo la histórica espada de Bolívar

Luego de que esta espada fuera robada por el grupo guerrillero M-19 en 1974, presuntamente fue vendida a Pablo Escobar, quien se la regaló a su hijo Juan Pablo Escobar como si fuera un juguete cualquiera.

Esta historia fue relatada por el hijo del ex jefe del Cártel de Sinaloa, quien actualmente es conocido como Sebastián Marroquín.

“Los detalles que recuerdo de ese artefacto son vagos porque estaba rodeado de docenas de juguetes; así que guardé la espada en mi habitación en la hacienda Nápoles. Con la espada de Bolívar ocurrió lo único que podía pasar con un adolescente que recibe un regalo como ese: que la espada terminó refundida por ahí, en alguna finca o apartamento. Le perdí el rastro porque no me importaba”, confesó el hijo del narcotraficante.

De acuerdo a Juan Pablo, cinco años después de este insólito regalo dos trabajadores de su padre le solicitaron que devolviera la espada y, ante su negativa, el mismo Pablo Escobar lo llamó para pedir de vuelta el histórico artefacto.

Esta es la espada de Bolívar, la luce el hijo de Pablo Escobar a quien se la la había dado el M19. pic.twitter.com/19Ix0BLrb2 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 7, 2022

“Hijo, devuélvame la espada que tengo que entregársela a unos amigos que me la regalaron. La necesitan para devolverla como gesto de buena voluntad”, mencionó Escobar en una llamada.

Años más tarde, Juan Pablo Escobar, quien aún mantenía el recuerdo de la espada de Bolívar, habló con Otty Patiño, cofundadora del M-19, y le preguntó sobre el polémico regalo que había recibido de su padre.

Para decepción del hijo de Pablo Escobar, la guerrillera le indicó que la espada que el narcotraficante le había regalado supuestamente era falsa.

“Eso es falso, no porque usted no haya tenido una espada en sus manos ni porque su papá no le haya dicho ‘vea, Grégory, esta es la espada de Bolívar’. No sé por qué lo hizo su papá, a lo mejor alguien lo estafó, aunque era difícil engañar a Pablo Escobar, y le dijo le vendo la espada de Bolívar; de pronto él la compró, no sabía qué hacer con ella y se la dio a usted. Es difícil, pero es una posibilidad. Lo que sí es cierto es que esa no era la espada de Bolívar, no fue la que sacamos nosotros de la Quinta”, fueron las palabras de Otty Patiño.

El debate sobre la espada de Bolívar volvió a salir a la luz luego de que el pasado domingo 7 de agosto, durante la transmisión de mando al nuevo gobierno de Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, este histórico objeto cobrara protagonismo.

La polémica situación se dio debido a que el expresidente Iván Duque le negó el préstamo de la espada a Petro, quien dio como primer orden de su mandato que la espada de Bolívar fuera llevada de manera inmediata hasta su púlpito.