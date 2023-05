Pablo Escobar: un robo millonario, una extravagante mansión en Tulum y otros mitos que vinculan al narcotraficante con México

Las nuevas rutas de Escobar hicieron que el entonces líder del Cártel de Medellín tuviera presencia en varios países de América Latina.

Desde su muerte en 1993, el misterio sobre la vida de Pablo Escobar ha ido en aumento y se ha rumoreado que el capo del narcotráfico tenía un fuerte vínculo con México debido a su cercanía con el territorio estadounidense.

El vínculo más conocido de Pablo Escobar con México fue la relación de negocios que tuvo con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”.

Sin embargo, esta se rompió totalmente cuando el narcotraficante le robó mercancía a Escobar, según lo confirmó en su momento Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”, el jefe de sicarios del llamado “Patrón”.

“Cuando estábamos en La Catedral, Amado Carrillo le robó al ‘Patrón’ como 12 mil kilos de cocaína. Esto lo hizo en alianza con el Cártel de Cali, que estaba en guerra con nosotros. Ahí se terminó la sociedad”, indicó Popeye.

“El ‘Patrón’ estaba financieramente muy golpeado y quería una guerra contra Carrillo… era complicado; teníamos guerra con el Estado, con los paramilitares y con Cali”, explicó sobre este millonario robo.

A lo largo de los años, se ha creído que la Casa Malca, un hotel ubicado en Tulum, Quintana Roo, en el pasado llegó a ser parte de las propiedades que tenía Pablo Escobar en todo el mundo.

La historia sobre esta extravagante mansión dice que, en julio de 1992, cuando Tulum no era un destino turístico tan popular, Pablo Escobar mandó a construir esta propiedad.

Pese a que nadie vio nunca al narcotraficante en esta zona, el avistamiento de una avioneta que llegaba a supervisar la obra alimentó los rumores sobre la presencia de Escobar en México.

Además, el grosor de las paredes de esta mansión, el cual es capaz de soportar impactos de bala, avivó estos rumores.

Pablo Escobar‘s former mansion is now a hotel, so who’s coming? pic.twitter.com/g887uEwEQ8

— 🥁❤️‍🔥⛓jes sir⛓❤️‍🔥🥁 (@calitweetsauce) April 28, 2020