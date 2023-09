Pandillas en El Salvador: Comisionado de DD. HH. de la ONU insiste en que es excesiva la duración del estado de excepción impuesto por Bukele

En este contexto, consideró inaceptables las condiciones en las prisiones , así como las restricciones cada vez más importantes para el ejercicio de los derechos civiles y el debido proceso, que las autoridades han justificado como necesarias en la lucha contra la criminalidad que tenía en vilo al país.

El régimen de excepción está en vigor desde hace un año y medio en El Salvador, periodo durante el cual decenas de miles de personas han sido encerradas, más de 12 mil de ellas en una prisión destinada al confinamiento de miembros de las llamadas “maras” o pandillas juveniles.

Según la oficina de Türk, cerca de 70 mil personas han sido encarceladas en algún momento desde que se impuso el estado de emergencia y sostuvo que al menos 1 mil 600 eran menores de edad.

Asimismo, denunció que 153 reclusos habían muerto en la cárcel y que la mitad de estas muertes había sido violenta.

Paralelamente, organizaciones proderechos humanos han denunciado olas continúas de detenciones arbitrarias.

