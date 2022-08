Pareja que celebraba 56 años de matrimonio entre las víctimas por impacto de rayo cerca de la Casa Blanca

Como resultado del impacto del rayo, cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) resultaron heridas de gravedad, explicó el jueves por la noche en una rueda de prensa el portavoz del cuerpo de bomberos de la capital estadounidense, Vito Maggiolo.

Se cree que los cuatro se estaban refugiando de la lluvia debajo de unos árboles cuando impactó el rayo, según Maggiolo.

Estaban tan cerca de la Casa Blanca que los primeros en prestarles asistencia médica fueron los agentes que patrullan el parque y los miembros del Servicio Secreto, que se encargan de custodiar la mansión presidencial.

Los cuatro fueron trasladados el jueves al hospital en estado crítico. El viernes por la tarde, la policía municipal de Washington confirmó la muerte de un hombre de 29 años cuya identidad no se ha revelado por respeto a la familia, a la que se le está notificando el deceso.

La policía también informó el viernes por la mañana de la muerte de una pareja vecina de la localidad de Janesville (Wisconsin): James Mueller de 76 años y su esposa Donna, de 75 años.

La pareja se conoció cuando estaba en el instituto y había viajado a la capital de EE.UU. para celebrar su 56 aniversario de boda, de acuerdo con la cadena local de Fox News en Washington.

Estaban casi jubilados: James Mueller tenía su propio negocio y Donna se había desempeñado como profesora, aunque ahora estaba trabajando en una tienda de muebles en Janesville.

Tenían cinco hijos, diez nietos y cuatro tataranietos, según Fox News.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó “tristeza” por las “trágicas” muertes.

“Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y rezamos por aquellos que aún están luchando por sus vidas”, manifestó la portavoz.

La persona que sigue ingresada por las heridas del rayo es una mujer, pero se desconoce su identidad.

En su página web, el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. advierte que los relámpagos suelen impactar en objetos altos, por lo que no es aconsejable refugiarse debajo de un árbol durante una tormenta.

En promedio, en Estados Unidos mueren unas 23 personas al año por el impacto de rayos, según el Consejo Nacional de Seguridad de Rayos, un grupo creado para educar sobre ese fenómeno.

Según esa organización, los tres decesos de este viernes en Washington son los primeros provocados por un rayo desde 1991, cuando un adolescente murió y otras diez personas resultaron heridas. EFE

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022