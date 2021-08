Paul “Pen” Farthing, el exmarine británico que busca evacuar a 200 animales de Kabul y no logra pasar los controles talibanes

Al final, les permitieron circular y lograron llegar hasta las inmediaciones del aeropuerto y sin poder aún ingresar a la terminal aérea en Afganistán.

Paul publicó desde sus redes sociales un tweet dirigido a Suhail Shaheen, portavoz internacional del Talibán. Sin embargo, en Inglaterra el primer ministro Boris Johnson, dijo que su deber era mantenerse “imparcial” ante la situación y no podía intervenir.

Dear Sir; my team & my animals are stuck at airport circle. We have a flight waiting. Can you please facilitate safe passage into the airport for our convoy? @suhailshaheen1 We are an NGO who will come back to Afghanistan but right now I want to get everyone out safely. 🙏🏼

— Pen Farthing (@PenFarthing) August 26, 2021