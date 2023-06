“Pensó que su papá lo había abandonado”: las desgarradoras revelaciones sobre el hijo de Julián Figueroa

Imelda reveló que su vida ha sido complicada desde el fallecimiento de Julián Figueroa; no obstante, su hijo José Julián ha sido una de las personas que más ha sufrido por este deceso.

De acuerdo a la joven de 26 años, el pequeño José Julián continúa asimilando la partida de su padre e incluso llegó a pensar que lo había abandonado.

“Al principio estaba enojado, decía que su papá lo había dejado. Le dije que no, le expliqué que la muerte no sucede porque uno quiera, sino que te vas porque así lo decide Dios, pero que él sigue viviendo en su corazón y que lo está viendo desde el cielo”, informó a los medios de comunicación.

De igual forma, Imelda Garza habló sobre la manera en la que Maribel Guardia, su suegra, la ha ayudado a superar este difícil momento y continuar con su proceso de duelo.

“Ha sido un gran apoyo, me trata como si fuera su hija y eso me hace sentir más cómoda. Me hace llevar un duelo más tranquilo”, aseguró.

Finalmente, la viuda de Julián Figueroa reveló que, pese a los recientes rumores, continuará viviendo en casa de la cantante y presentadora de 64 años junto a su hijo, el pequeño “Juliancito”.

“Sí, todavía estoy con Maribel… Nunca la voy a dejar sola. Tenemos un altar, todas las noches le prendemos la velita para que siga buscando la luz, se nos hace como bonito”, concluyó.