Philippe: tormenta causará inundaciones en noreste del Caribe y puede intensificarse hasta huracán

Se desplaza lentamente en dirección oeste-noroeste con una velocidad de 7 mph (11 km/h) y, según un probable patrón de trayectoria, el centro del sistema “pasará cerca del norte de las Islas de Sotavento” esta noche y mañana.

Los meteorólogos del NHC advirtieron de que los vientos más fuertes y precipitaciones se dejarán sentir en las islas después de que el centro de Philippe pase, para luego girar hacia el norte-noroeste el miércoles.

Se esperan pocos cambios de intensidad en las próximas 24 horas, pero después Philippe “puede comenzar a intensificarse más significativamente a mitad de la semana”, por lo podría convertirse en huracán.

El Gobierno de Antigua y Barbuda ha emitido un aviso de tormenta tropical.

Tropical Storm #Philippe Advisory 38: Tropical Storm Warning Issued For Antigua. Philippe Likely to Cause Heavy Rains and Some Flooding To Portions of the Leeward Islands Overnight. https://t.co/tW4KeGe9uJ

Philippe puede generar lluvias de hasta 6 pulgadas en Antigua y Barbuda (15,24 cm) y algo menor en el resto de las Islas de Sotavento, lo que puede ocasionar “inundaciones repentinas aisladas”.

Here are the Monday morning Key Messages for #Philippe. A Tropical Storm Warning has been issued for #Barbuda on this advisory, and heavy rainfall could produce flash flooding over the northern Leeward Islands starting tonight. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/RJrtosxvEm

