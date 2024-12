Piden pena de muerte para los venezolanos acusados de abusar y asesinar a una menor

El pasado domingo 16 de junio, la policía de Texas encontró el cuerpo abandonado de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años, en un arroyo al norte de la ciudad de Houston. Afortunadamente, cuando las autoridades iniciaron con la investigación, recibieron la ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Dicha agencia del Departamento de Seguridad Nacional le compartió a los agentes policiales la información que tenían sobre dos sospechosos: Franklin Peña de 26 años y Johan Rangel de 22; migrantes venezolanos que habían entrado a Estados Unidos sin documentación legal y fueron detenidos por las autoridades fronterizas en enero.

La fiscal Kim Ogg reveló que Peña y Rangel fueron liberados en febrero con la condición de utilizar "un monitor electrónico de tobillo", el cual revelaba su ubicación las 24 horas del día. Fue gracias a la información del monitoreo que se logró vincular a los dos migrantes venezolanos con el asesinato de la niña, quien primero fue secuestrada.

Los investigadores del caso informaron que, el día de su muerte, los acusados siguieron a la menor de edad y la secuestraron. Posteriormente, la sumergieron en un arroyo al norte de Houston con la intención de que desapareciera. No obstante, el cuerpo fue encontrado con señales de abuso sexual y con sus manos y tobillos atados.

La fiscalía de Houston, encabezada por la fiscal Kim Ogg, le envió una notificación oficial al juez encargado del caso, en donde le solicitan la pena de muerte para los dos migrantes venezolanos acusados de asesinar a Jocelyn Nungaray: "Este crimen ha sido el más vil, brutal y sin sentido en todo lo que llevo de carrera", agregó la funcionaria.

Actualmente, los acusados de origen venezolano se encuentran arrestados y enfrentan cargos de "secuestro, agresión sexual y muerte de la menor de edad", la cual se determinó que fue por asfixia. Además, la fianza establecida fue de US$10 millones debido a que el caso cobró notoriedad a nivel nacional gracias a la madre de Jocelyn.

Lea más: Al menos tres muertos y siete hospitalizados tras un tiroteo en una escuela cristiana de Wisconsin

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense, Fox News, los acusados venezolanos inicialmente no calificaban para la pena de muerte, sin embargo, tras unas semanas de análisis, la fiscalía de Houston calificó el caso como asesinato capital, un tipo de delito que tradicionalmente se castiga con la pena de muerte, sin excepciones.

La fiscal Kim Ogg explicó que esta decisión se tomó debido a la solidez de las pruebas en contra de los migrantes y la atrocidad del crimen; añadiendo que primero se llegó a consultar esta medida con los padres de la víctima más de una vez, y la madre de Jocelyn, Alexis Nungaray, es la principal promotora de este tipo de sentencia.

“Nuestra intención es buscar la pena de muerte contra los asesinos. Ambos fueron capturados mientras cometían un delito al ingresar ilegalmente a Estados Unidos y días después asesinaron y violaron a Jocelyn. Queremos enviar el mensaje de que los ilegales enfrentarán las mismas consecuencias que cualquier otra persona", indicó Ogg.

"Este tipo de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales que cruzan nuestra frontera deben detenerse. La familia de Jocelyn está en una situación que nunca imaginaron, y creo que es injusto que cualquier persona con hijos esté expuesta a estos crímenes atroces que no tendrían que suceder en ningún momento o lugar", concluyó la fiscal.

BREAKING: DA Kim Ogg of Harris County Texas is seeking the death penalty for the illegal Venezuelan gang members that m*rdered Jocelyn Nungaray.



Justice will be served in Texas. pic.twitter.com/cP5gxt0MSz