Policía de Minneapolis arresta a un niño de 10 años que conducía un carro robado

El niño fue ingresado en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Hennepin, ya que la policía de Minneapolis anunció el viernes 4 de octubre el arresto del menor por agresión en segundo grado con causa probable.

El incidente ocurrió el pasado 20 de septiembre en la escuela Nellie Stone Johnson en el norte de Minneapolis. Afortunadamente, el niño no atropelló a nadie que se encontraba en el patio de recreo.

Los registros policiales indican que el menor tiene al menos 30 entradas que datan de mayo 2023. Ha sido arrestado al menos dos veces antes por delitos relacionados con el robo de vehículos. El menor de edad figura como sospechoso en más de 12 casos que van desde el robo de autos, hasta el robo y asalto con armas; las otras entradas se relacionan con casos de fuga.

El niño había sido identificado como el conductor de un automóvil robado que se dirigió al césped, la acera entre la escuela y el patio de juegos, el video de vigilancia muestra al personal de la escuela intentando de sacar a los niños del patio de juegos para ponerles fuera de peligro.

O´Hara dijo que la familia del niño está cooperando con el departamento de policía y pidió ayuda para evitar que su hijo resulte herido o que dañe a alguien más.

“Es inimaginable que un niño de 10 años haya estado involucrado en este nivel de actividad delictiva sin una intervención eficaz”, dijo O’Hara.

“La cárcel no es una opción aceptable para un niño de 10 años. Pero los adultos que pueden detener este comportamiento deben actuar ahora para ayudar a este niño y a su familia", añadió.

"Este es solo un ejemplo de la puerta giratoria con la que nos enfrentamos: arrestos y re-encarcelamientos de los mismos jóvenes por robo de automóviles y otros delitos violentos. Se trata de un problema complejo y necesitamos que todas las entidades involucradas en la intervención se unan de inmediato para establecer soluciones a corto y largo plazo”, concluyó el jefe de policía.

