Martin Neumaier, candidato a las elecciones municipales por el Partido Democrático Libre (FDP) en Alen, ciudad ubicada en la región de Stuttgart, encendió las redes sociales debido a su última publicación.

A través de X, antes conocida como Twitter, el político alemán compartió un video en el que lame varios inodoros del baño de una estación de tren local.

De igual manera, también se observa al candidato pasando su lengua en distintos mingitorios y metiendo su cabeza en los retretes.

A lo largo del video, Neumaier explica que está realizando estas acciones por “castigo”; sin embargo, no detalla a qué se refiere exactamente.

Estas “desagradables imágenes” provocaron un sinfín de críticas y comentarios negativos en contra del político alemán, la mayoría de ellos mostrando su preocupación por su salud mental.

“Personas como él deberían de ser evaluadas por profesionales de la salud y no ser opciones políticas” y “Si no está bien de la cabeza entonces no debería de asumir un cargo público”, fueron algunos de los comentarios.

Le puede interesar: El dramático video que muestra a un grupo de personas atropelladas en una carrera de tráileres en México

Hasta el momento, el Partido Democrático Libre (FDP) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las acciones de Martin Neumaier.

Esta no es la primera ocasión en la que el político alemán realiza acciones similares en redes sociales, ya que hace algunos días publicó un video, que rápidamente fue eliminado, en el que aparece cantando el himno nazi e imitando a Adolf Hitler mientras realiza acciones obscenas.

German politician Martin Neumaier (candidate for the Free Democratic Party) likes to lick urinals.



Says a lot about German politics.



There's also a video of him singing the Nazi-era German national anthem. pic.twitter.com/ytNM9facHm