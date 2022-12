¿Por qué algunos animales están caminando en círculo en este momento? Esto dicen los especialistas

Al respeto Infobae México consultó con dos especialistas en veterinaria y etología para explicar qué pasa en el comportamiento animal para que esto suceda.

Especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mencionan en el artículo que se dan diferentes situaciones para que se presente este fenómeno. Por ejemplo, cuando los animales no se encuentran en un ambiente adecuado y se empiezan de forma repetitiva como caminar en círculos.

Los especialistas mencionan además la zoocosis, el cual es un trastorno autodestructivo y anormal que presentan los animales en cautiverio. Entre los comportamientos está cuando golpean o muerden los barrotes, pasean continuamente de un lado a otro o caminan en círculos.

El siguiente video es de una toma que se hizo en Palencia, Guatemala. El usuario Jonathan Lara lo compartió en sus redes el domingo 27 de noviembre pasado.

Aunque es importante en las hormigas se menciona que los insectos dejan un rastro químico, pero cuando se pierde esa huella empiezan a caminar sin rumbo. -Se siguen unas a otras e incluso llegan a morir, refiere el portal de Infobae.

Otra causa es que algunos animales siguen a sus líderes. Es probable que esto haya causado este comportamiento en caballos y alces que han sido grabados.

Pero, también existen algunas enfermedades que provocan esto. Entre ellos está la listerosis, que es causada por la bacteria Listeria Monocytogenes . Su aparecimiento provocarían el comportamiento viral en animales. En rumiantes, la listeriosis puede ocasionar encefalitis (inflamación del cerebro), abortos o intoxicación de la sangre. Los síntomas incluyen abatimiento, inapetencia, fiebre, falta de coordinación, salivación, parálisis facial, y marcha en círculos.

El siguiente video comparte un rebaño que tiene días de caminar en círculos aunque se explica que los animales están sanos.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022