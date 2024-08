Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), dijo a EFE que la demócrata “ha generado un gran entusiasmo en la comunidad” en Georgia, estado que aporta 16 votos electorales.

En 2020, los hispanos fueron parte de la coalición de electores jóvenes y de minorías que tiñeron el ‘Estado del durazno’ de azul (demócrata) algo que no sucedía desde 1992, cuando Bill Clinton derrotó por un estrecho margen al republicano George H.W. Bush, y por ello González considera que el voto de esta comunidad volverá a ser crucial.

“Las encuestas son reñidas y considero que los votantes latinos de Georgia tienen las llaves de la Casa Blanca (…). Nuestra comunidad está preparada para desempeñar su importantísimo papel y salir a votar por el candidato que mejor refleje nuestros valores e intereses”, sostuvo González.

El presidente Biden ganó hace cuatro años Georgia con el 49,47% frente al 49,24% de los votos electorales de Trump: un margen de 0,23% y 11 mil 779 votos.

Con la nominación de Kamala Harris, Georgia ha recuperado su estatus de ‘estado bisagra’ al darle energía a los demócratas desencantados con Biden, cuya popularidad sufrió un duro golpe el pasado 27 de junio tras el debate que sostuvo con Trump justamente en Atlanta y que lo llevó a renunciar a la reelección.

Dos meses después del cara a cara y uno desde la postulación de Harris el panorama electoral en Georgia es drásticamente diferente, de acuerdo con encuestas, que muestran un virtual empate entre ambos candidatos.

Kamala Harris y su candidato a la Vicepresidencia, el gobernador de Minesota Tim Walz, iniciaron este 28 de agosto una gira de dos días en autobús por el sur de Georgia, en lo que será el primer evento de campaña tras la Convención Nacional Demócrata que se celebró la semana pasada en Chicago, lo que evidencia la importancia del estado en estas elecciones.

