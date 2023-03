¿Por qué una moneda de US$0.50 podría valer más de US$45 mil? Aquí los detalles sobre los compradores

Raúl González, un coleccionista de monedas, dijo que “hay mucha gente que no tiene esa moneda, que la necesitan para su colección, pero no la pueden hallar y si la hallan no quieren pagar el precio”.

Resulta que el medio dólar lleva la imagen del presidente John F. Kennedy, pero lo que hace distinto las monedas de 50 centavos “comunes” con las que alcanzan gran valor, está en la cara del mandatario y es porque su cabello, que sobresale por la oreja, es más frondoso.

De igual manera, la letra “l” tiene un defecto en la palabra “Liberty”. Además, pesas 12.5 gramos, es decir, casi media onza, y está fabricada el 90% de plata. De esta edición fueron emitidas 40 millones de monedas, por lo que existen muchas probabilidades que cualquier persona la tenga.

Otra moneda valiosa

Según el sitio Cointrackers, las monedas de US$0.01 de 1944, son de las 25 monedas más valiosas para los coleccionistas que, en buen estado, podría cotizarse hasta en US$408 mil.

Lo que la hace valiosa es que, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal fabricó los “pennies en acero”, de ahí su rareza.