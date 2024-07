Powerball es una de las loterías más populares en Estados Unidos debido a los millonarios premios que ofrece a sus ganadores.

Cada semana, esta lotería entrega inmensas sumas de dinero a través de los sorteos que realiza los lunes, miércoles y sábados.

Aunque para recibir un premio mayor de Powerball es necesario acertar todos los números ganadores, las personas que compran boletos para esta lotería pueden optar a distintas recompensas.

La lotería americana ofrece nueve niveles de premios que van desde acertar solo el Powerball hasta adivinar los cinco números ganadores más el Powerball.

Si una persona acierta solo un número ganador del sorteo de Powerball recibirá una recompensa de US$4.

Cabe resaltar que ganar la lotería Powerball es cuestión de suerte y, aunque existen estrategias que aumentan las chances de obtener un premio mayor, las probabilidades de salir victorioso son aproximadamente de 1 en 292,201,338.00.

Powerball se juega todos los lunes, miércoles y sábados en Estados Unidos, según información oficial de la lotería americana.

Los estadounidenses pueden comprar sus boletos de Powerball en 45 estados del país, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

#Powerball results are in.



Here are the winning numbers for tonight,

Monday, Jul. 1



5-9-32-39-55 − 9 PB − 2x PP#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/0GrActgVd1