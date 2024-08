Los sorteos de Powerball, semana tras semana, generan furor en las personas que desean convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

El pasado lunes 12 de agosto, se llevó a cabo otro sorteo de esta popular lotería, sin saber que cambiaría la vida de un ciudadano estadounidense.

Para esta oportunidad, el premio mayor de Powerball ascendió hasta la impresionante cifra de US$214 millones.

A pesar de las pocas probabilidades de ganar este sorteo, una afortunada persona acertó los seis números de la lotería Powerball y se llevó a casa este millonario premio.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 9, 22, 57, 67 y 68, con el Powerball Play en 14 y Power Play en 3X.

De acuerdo a la lotería americana, el boleto ganador de los US$212 millones fue vendido en Pensilvania, aunque no se especificó en qué ciudad.

