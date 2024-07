Los sorteos de Powerball, semana tras semana, generan furor en las personas que desean convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Este miércoles 3 de julio, se llevó a cabo el más reciente sorteo de esta popular lotería.

Para esta oportunidad, el premio mayor de Powerball ascendía hasta la impresionante cifra de US$138 millones.

A pesar de las pocas probabilidades de ganar este sorteo, una afortunada persona acertó los seis números de la lotería Powerball y se llevó a casa este millonario premio.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 2, 26, 33, 55 y 57, con el Powerball Play en 22 y Power Play en 2X.

Lea también: Powerball y Mega Millions: las personas que tienen prohibido jugar a la lotería en EE.UU.

De acuerdo a la lotería americana, el boleto ganador de los US$138 millones fue vendido en Ohio, aunque no se especificó en qué ciudad.

#Powerball has been hit!



A ticket sold in Ohio is the lucky winner of tonight’s $138 Million jackpot!



Congrats to the winner! 🎆#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/SSEkc0qyU6