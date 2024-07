Powerball es una de las loterías más populares en Estados Unidos debido a que, semana tras semana, sortea millones de dólares en premios.

Debido a esto, un gran grupo de personas siguen de cerca los sorteos de la lotería Powerball, los cuales se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y sábados.

A pesar de que la probabilidad de ganar la lotería es baja, millones de personas compran sus boletos para participar en los sorteos de Powerball y cambiar su situación económica de la noche a la mañana.

Los boletos con los que las personas esperan tener un golpe de suerte y convertirse en millonarios son vendidos en miles de tiendas alrededor de todo Estados Unidos.

Estas tiendas, en el caso de vender un boleto ganador de Powerball, también son recompensadas por la lotería americana con una cifra acorde al premio mayor obtenido.

El premio más alto en la historia de la lotería Powerball fue ganado por Edwin Castro el pasado 7 de noviembre de 2022.

Le puede interesar: Powerball: en dónde se vendió el boleto ganador de US$138 millones

Castro compró el boleto ganador con el que obtuvo US$2,040 millones en la tienda Joe’s Service Center en Altadena, California.

$2B Powerball winner Edwin Castro served papers at $25M Calif. mansion in suit claiming ticket was stolen. https://t.co/JoUVYIxjdO pic.twitter.com/omeHOeTMp3