La lotería Powerball es uno de los sorteos más populares en Estados Unidos al cambiar la vida de cientos de personas con sus estratosféricos premios.

Semana tras semana, Powerball le da la posibilidad a ciudadanos estadounidenses de convertirse en millonarios y cambiar su situación económica de la noche a la mañana.

Los sorteos de esta lotería generan furor entre las personas que desean convertirse en millonarios y son seguidos de cerca por medio de televisión, radio y redes sociales.

Este miércoles 29 de mayo se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del millonario premio que ofrece.

Los números ganadores del sorteo de Powerball de este 29 de mayo fueron: 17, 34, 56, 60 y 61.

Además, el Powerball Play fue 9 con Power Play en 2X.

#Powerball results are in.



Here are the winning numbers for tonight,

Wednesday, May. 29



17-34-56-60-61 − 9 PB − 2x PP#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/ZvZwF89psY