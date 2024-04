El pasado 8 de abril, el cuarto premio más alto de la historia de la lotería Powerball fue ganado en Oregón.

Una persona, quien en ese momento permanecía en el anonimato, obtuvo US$1.326 millones luego de acertar los seis números ganadores del sorteo.

A casi un mes de esta histórica victoria, las autoridades de la lotería americana revelaron que el ganador del premio de Powerball fue Cheng Saephan, un inmigrante de Laos.

La historia de Saephan inmediatamente conmocionó al mundo ya que el hombre de 46 años recibió este millonario premio padece cáncer desde hace ocho años y días después de ganar la lotería se sometió a su última quimioterapia.

Cheng Saephan llegó a Estados Unidos en 1994, pero desde 2016 no ha podido trabajar pese a ser padre de dos hijos.

Sin embargo, su fortuna cambió de la noche a la mañana y con el premio de US$1.326 millones de Powerball podrá pagar mejores médicos para que lo ayuden a continuar con su tratamiento contra esta enfermedad.

“Puedo proveer para mi familia y mi salud. Mi vida ha cambiado. Ahora puedo bendecir a mi familia y contratar a un buen médico para mí”, aseguró.

The winner of the $1.3 billion Powerball jackpot in Oregon last month has been identified as 46-year-old Cheng “Charlie” Saephan, a Laos-born immigrant living in Portland who has been undergoing cancer treatment for the past eight years. pic.twitter.com/yOGQsI8zg9