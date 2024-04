Este domingo 7 de abril, tras 40 sorteos consecutivos sin ganador, la lotería Powerball por fin entregó su millonario premio mayor.

Una persona de Oregón compró el boleto con los seis números ganadores de Powerball y ganó un premio de US$1,326 millones con este concurso.

A tan solo horas de su histórica victoria, el ganador de Powerball se presentó este lunes 8 de abril en las oficinas de la lotería para cobrar su recompensa, de acuerdo a funcionarios de Oregón.

El boleto ganador de Powerball fue vendido en la tienda de conveniencia Plaid Pantry ubicada en el sector nororiental de la ciudad, aseguró la lotería de Oregón.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de la afortunada persona que compró este boleto y se convirtió en millonario de la noche a la mañana.

De acuerdo a la lotería de Oregón, actualmente se están realizando las medidas de seguridad y verificación pertinentes para anunciar al ganador, aunque este proceso podrá tardar varias semanas.

“Para Oregon Lottery, este es un triunfo sin precedentes en la obtención del premio mayor. Estamos tomando todas las precauciones para verificar al ganador antes de entregar el dinero del premio”, informó Mike Wells, director de esta organización.

