Powerball y Mega Millions son dos de las loterías más populares de Estados Unidos al entregar millones de dólares en premios durante sus sorteos.

Estos sorteos, a lo largo de los años, han captado la atención de un sinfín de personas que tienen el sueño de cambiar su vida de la noche a la mañana y convertirse en millonarios.

Los jugadores de lotería han ideado varias estrategias para supuestamente aumentar sus probabilidades de ganar alguno de estos premios mayores, pese a que estos juegos tienen resultados aleatorios.

No obstante, la estadística parece ser el método más acertado para incrementar las probabilidades de ganar al analizar los números que más veces han salido en los sorteos y, con base a estos datos, elegir la mejor combinación.

Aunque existen números que a lo largo de la historia han resultado favorecidos, también hay algunos que son considerados de “mala suerte” debido a que aparecen con menor frecuencia.

Según un estudio realizado por JusGamblers, existe un número que es el peor para jugar a Powerball y Mega Millions: el 47.

En la lotería Powerball, el número 47 ha sido sorteado en tan solo 242 ocasiones desde su fundación en abril de 1992.

Por otra parte, en Mega Millions el número 47 ha aparecido en tan solo 161 sorteos de sus premios mayores, los cuales iniciaron en 1996 bajo el nombre de The Big Game.

#MegaMillions results are in.



Here are the winning numbers for tonight,

Tuesday, Jun. 11



1-5-7-22-24 − 8 MB − 4x MP#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/4c6hBlpTvF