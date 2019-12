Presidenta de Cámara baja de EE. UU. urge redactar cargos para juicio político de Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, solicitó este jueves formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso de destitución contra el presidente, Donald Trump, a quien acusó de “abuso de poder” para su “beneficio personal”.

“Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción”, dijo Pelosi en una intervención desde el Congreso en la que remarcó que Trump “abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional” de EE.UU.

Asimismo, afirmó que “las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución” y aseguró que toma la decisión con “tristeza y humildad”.

La solicitud de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata de más alto rango en el Gobierno del país se produjo un día después de que este miércoles comenzara en el Comité Judicial de la Cámara Baja la segunda fase de la investigación para un juicio político contra Trump.

Después de dos semanas de audiencias públicas dirigidas por el Comité de Inteligencia de la Cámara, encargado de hallar pruebas en el comportamiento de Trump para iniciar un juicio político contra él, ahora es el turno del Comité Judicial, para definir si esas ofensas son suficientes o no para continuar con el proceso.

Desafiante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que saldrá victorioso de la destitución que promueve la oposición demócrata en el Congreso, luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes diera luz verde a un juicio político del mandatario.

“Lo bueno es que los republicanos NUNCA han estado más unidos. ¡Ganaremos!”, tuiteó Trump, cuyo partido Republicano controla el Senado que eventualmente sería responsable de removerlo del cargo.

….This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019