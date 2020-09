Presidente de Filipinas indulta a marine estadounidense que mató a mujer transgénero

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, indultó a un marine estadounidense condenado por matar a una mujer transgénero, indicaron las autoridades el lunes, lo que provocó la condena de grupos de derechos humanos.

El cabo Joseph Scott Pemberton está en prisión desde el asesinato en octubre de 2014 de Jennifer Laude, a quien conoció en un bar mientras descansaba de ejercicios militares en la ciudad norteña de Olongapo.

Un tribunal local dictaminó la semana pasada que Pemberton podía optar a la liberación anticipada debido a su buen comportamiento, pero todavía estaba en prisión a la espera de una apelación.

Ahora el indulto de Duterte despeja todos los obstáculos legales para su liberación, a pesar de que solo cumplió la mitad de su condena de diez años.

El portavoz de Duterte, Harry Roque, confirmó la decisión del presidente. “El presidente ha borrado el castigo restante contra Pemberton (…) Ahora puede irse a casa por el indulto”, dijo Roque a la prensa.

La abogada de la familia Laude, Virginia Suárez, condenó por su parte la decisión, calificándola de “burla” del sistema judicial del país.

“Esta es otra injusticia, no solo para Jennifer Laude y su familia, sino una grave injusticia para el pueblo filipino”, dijo Suárez en un comunicado.

JUSTICE FOR JENNIFER LAUDE MUST BE SERVED.

A statement on the early release of murderer Joseph Scott Pemberton.

1/6#JusticeForJenniferLaude#ProtectTransLives#TransLivesMatter pic.twitter.com/cW0YZxdYxg

— Metro Manila Pride | #SulongWagPatinag (@mmprideorg) September 3, 2020